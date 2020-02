0 Facebook Lacrime e commozione al funerale di Rosario, morto a 14 anni per una meningite Cronaca 19 Febbraio 2020 12:35 Di redazione 1'

Si sono tenuti questo mercoledì mattina i funerali di Rosario, il giovane di 14 anni stroncato da una meningite. Originario di Cardito, la cerimonia è stata celebrata presso la chiesa del Sacro Cuore Eucaristico del comune nel Napoletano.

Tante le persone presenti, ma soprattutto i giovani. L’Istituto Torrente, scuola che frequentava Rosario, oggi è in lutto, docenti e studenti sono andati tutti ai funerali di Rosario per unirsi al dolore della famiglia, per salutare un compagno di classe e un alunno. Nessuno riesce a credere a questa tragedia.

Tutti ricordano la vittima come un ragazzo allegro e sorridente, con la passione per la danza e tanta voglia di vivere. Nei giorni scorsi è stato colpito da febbre alta e mal di testa, sintomi della meningite. Poi è finito in coma e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dolore e commozione durante l’ultimo saluto, un lungo applauso ha salutato la bara bianca che lasciava la chiesa e tanti palloncini sono stati liberati in cielo.