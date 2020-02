0 Facebook Tragedia a Casoria: studente dell’istituto superiore ‘Torrente’ muore di meningite Cronaca 17 Febbraio 2020 18:14 Di redazione 1'

Tragedia a Casoria. Un ragazzo che frequenta l’Istituto Superiore Torrente è morto oggi a causa di una meningite virale. Il decesso è avvenuto all’ospedale Cotugno di Napoli.

A dare la notizia il sito nanotv.it, che riporta anche alcune dichirazioni rilasciate dal dirigente scolastico Giovanni De Rosa. L’Asl Napoli 2 Nord, ha riferito il preside, era a conoscenza del caso. Quando si tratta di meningite virale non sono previsti i protocolli di sicurezza visto che, a differenza di quella batterica, non è contagiosa. Domani ci sarà un incontro a scuola per rassicurare tutti i genitori, dove saranno presenti i medici dell’Asl.