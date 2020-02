0 Facebook Il dramma di Cristian, caduto dal balcone e in fin di vita a 13 anni. Il papà: “È stato un incidente” Le parole del padre che sta assistendo il figlio ricoverato in terapia intensiva. Il movente accidentale è stato confermato anche dai Carabinieri Cronaca 18 Febbraio 2020 12:46 Di redazione 2'

Il calore e l’affetto della madre, i padre e i due fratelli non hanno mai smesso di stringersi intorno a Cristian, il 13enne ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Santobono di Napoli. Erano da poco passate le 17 di domenica scorsa.

Mentre la famiglia era riunita in casa, Cristian si è allontanato fuori al balcone. Poi il dramma, con il ragazzino che è caduto dal quinto piano della sua abitazione. Immediato l’intervento dei parenti che hanno trasportato Cristian al Loreto Mare.

“È stato un tragico incidente. Mio figlio è seguito costantemente da tutti noi della famiglia. Quello che è accaduto è stata una drammatica fatalità, in pochi secondi è caduto dal balcone“, ha racontato papà Federico a Il Mattino.

“Si è trattato di un attimo mentre eravamo tutti in casa e mio figlio si è sporto dal balcone perdendo l’equilibrio. Pochi attimi prima, stava giocando sotto i nostri occhi poi è successo tutto velocemente, questione di secondi e lui era caduto dal balcone“, ha dichiarato il padre di Cristian.

“È un ragazzino che si fa volere bene da tutti, gioioso e sorridente ma, a volte, non si rende conto dei pericoli e non ha la percezione del rischio per questo gli stiamo sempre addosso non riusciamo a spiegarci come sia potuto accadere in pochissimi secondi qualcosa di così terribile. Per fortuna la sua caduta è stata attutita da una specie di rete su cui è precipitato all’altezza del terzo piano e, successivamente, ha sbattuto su un cassonetto dell’indifferenziata che ha attutito il colpo“, ha concluso Federico.

