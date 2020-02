0 Facebook L’Amica Geniale arriva a Voce di Napoli, diretta con Elvis Esposito e Gennaro De Stefano Spettacolo 18 Febbraio 2020 12:28 Di redazione 2'

Gli attori de L’Amica Geniale sono venuti nella redazione di Vocedinapoli.it per fare una chiacchierata in diretta Facebook. Ospiti Elvis Esposito, alias Marcello Solara e Gennaro De Stefano, che interpreta Rino Cerullo, con loro c’era anche la truccatrice di scena, Rossella Sicignano.

Tantissimi i commenti durante la live, i lettori di Voce di Napoli si sono complimentati con i due attori per il lavoro svolto nella serie. Il successo che sta avendo L’Amica Geniale è strepitoso, soltanto con la prima puntata ha raggiunto oltre 6,5 milioni di spettatori. Elvis e Gennaro ci hanno raccontato come sia difficile recitare la parte “dell’uomo padrone” e come sia stata una bellissima esperienza prendere parte alla creazione di questa serie, per la quale hanno fatto un vero e proprio lavoro introspettivo.

PER VEDERE LA DIRETTA: CLICCA QUI

Non si aspettavano un simile successo, ma ancora di più che fosse seguita da un pubblico tanto trasversale, da quello adulto fino ai più giovani. Elvis e Gennaro non si sono potuti sbottonare sulle anticipazioni: “Per contratto non possiamo parlare”. Ma ci hanno raccontato che stanno facendo diversi provini.