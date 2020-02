0 Facebook Napoli prega per Cristian, precipitato dal quinto piano a 13 anni: è gravissimo Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il giovane ricoverato all'ospedale Santobono Cronaca 17 Febbraio 2020 12:34 Di redazione 1'

La tragedia si è quasi consumata ieri sera dopo le 21. Il piccolo Cristian, 13 anni, è precipitato dal quinto piano di uno stabile sito tra i quartieri Avvocata e Montecalvario, pieno centro storico di Napoli.

Violento l’impatto con la strada che ha fin da subito pregiudicato le condizioni di salute del giovane. Immediati l’allarme e la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare d’urgenza Cristian all’ospedale Loreto Mare.

Arrivato in codice rosso, il giovane è stato poi trasferito al Santobono dove è stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. I militari hanno avviato un’indagine ed effettuato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda.

Il ragazzino ha presentato, come riportato da Il Mattino, gravissime fratture e in particolare un trauma cranico con sospetta emorragia cerebrale. L’intera città prega per Cristian che giovanissimo lotta per sopravvivere.