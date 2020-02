0 Facebook Elezioni regionali, la ‘fumata bianca’ del Pd: il candidato in Campania è De Luca La direzione regionale del Partito Democratico regionale ha redatto un documento all'unanimità a sostegno del Governatore uscente Politica 17 Febbraio 2020 22:10 Di redazione 1'

“Ho proposto alla direzione del Pd campano di comporre una delegazione con me e i cinque segretari provinciali dem per avere rapporti con le altre forze politiche che intendono costruire una coalizione di centrosinistra“. Lo ha detto il segretario del Pd della Campania Leo Annunziata precisando che “abbiamo fatto un invito ai Cinque Stelle di aprire un discorso programmatico con noi, perché’ non ci sfugge il quadro nazionale. Il Pd individua nel presidente uscente della Campania il futuro candidato alle Regionali, come centro apicale di un campo largo di centrosinistra“.

La direzione del Pd regionale della Campania si è conclusa con il si all’unanimità di un documento della segreteria. “Il Pd sostiene unitariamente e con forza la candidatura a presidente di Vincenzo De Luca e si impegna per realizzare a suo sostegno la più ampia coalizione sulla base di un programma condiviso. La delegazione trattante sara’ composta dai 5 segretari provinciali più il segretario regionale per la costruzione del campo largo. Per liste e candidature, chi ha la tessera del PD si deve candidare nella lista del Pd“.