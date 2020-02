0 Facebook Il set de L’Amica Geniale a Caserta apre al pubblico delle scuole, in giro per il rione Luzzatti Spettacolo 17 Febbraio 2020 21:08 Di redazione 2'

Il set de L’Amica Geniale, che si trova a Caserta, è aperto alle visite scolastiche. E’ così possibile visitare il rione Luzzatti ricostruito nel comune campano, adesso l’iniziativa è stata riconfermata anche per quest’anno.

Purtroppo le visite non sono ancora aperte al pubblico normale, ma non è detto, considerato il successo della serie, che non venga deciso di consentire a tutti quest’esperienza. A comunicare la notizia è stato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, che ha detto: “L’Amica Geniale, la cui produzione ha operato in gran parte a Caserta, sin dalla prima serie, dove è stato realizzato il “rione Luzzatti”. Una produzione a cui ha dato un contributo importante il Comune di Caserta e la città. I prossimi giorni inizieremo, d’accordo con la produzione, a far visitare, ai nostri giovani studenti, il set cinematografico e rivivere la vita delle due protagoniste”.

Il set, in cui è ricreato l’intero rione Luzzatti, si trova in un’ex area industriale, quella di Saint Gobain, si estende su un totale di sei ettari, una quantità che fa diventare questo scenario il più esteso d’Europa. L’idea delle visite guidate nei luoghi in cui i protagonisti della serie hanno vissuto le loro storie non sarebbe una novità, anche a Napoli ci sono agenzie di tour operator che propongono itinerari legati alle varie puntate de L’Amica Geniale e in molti vogliono parteciparci.