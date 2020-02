0 Facebook Lorenzo muore di anoressia a 20 anni, le ultime parole alla madre: “Non preoccuparti sto bene” Cronaca 17 Febbraio 2020 12:35 Di redazione 2'

E’ una storia molto triste quella di Lorenzo Seminatore, giovane di 20 anni morto a Torino di anoressia. Il ragazzo si era ammalato quando era solo un adolescente, stando a quanto raccontato dalla madre in un’intervista al Corriere della Sera, aveva iniziato a perdere peso velocemente.

Così i genitori, preoccupati, lo portarono in un centro di riabilitazione in Valle d’Aosta, dove Lorenzo a poco a poco aveva cominciato a riprendere peso. Poi, però, le cose sono peggiorate di nuovo e il giovane è dimagrito nuovamente molto.

“Mamma non ti preoccupare sono magro, ma sono in forze”, questa una delle ultime cose che il ventenne ha detto alla madre. Una sera poi è salito in camera, si è addormentato e non si è più risvegliato, il suo cuore, troppo debole a causa della perdita di peso, ha smesso di battere. E oggi la mamma racconta in un’intervista, che somiglia più a un appello, la vicenda di suo figlio. L’ha fatto anche per sensibilizzare su una malattia che troppo spesso è presa sotto gamba.

“Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo”, inizia così il lungo sfogo della madre di Lorenzo. “E’ inaccettabile che in un Paese come l’Italia non ci siano strutture pubbliche in grado di accogliere e curare questi ragazzi”, questa, invece, è la denuncia.