0 Facebook Lila e Lenù da amiche a rivali in amore nel secondo capitolo de L’Amica Geniale Spettacolo 17 Febbraio 2020 12:17 Di redazione 2'

Per chi ha già letto i libri di Elena Ferrante la storia è già conosciuta, ma per chi si è appassionato alle vite di Lila e Lenù guardando la serie televisiva, molte cose sono ancora ignote. Ebbene anche in questo secondo capitolo de L’Amica Geniale ci saranno molte novità. Vedremo le due amiche legarsi ancora di più, soprattutto per i problemi della neo sposa, unita in matrimonio con un marito violento e maschilista.

Accadrà, però, qualcosa che metterà Lila e Lenù l’una contro l’altra. Sara Nino Sarratore a scatenare la rivalità tra le due amiche durante la vacanza a Ischia. Lenù, da sempre innamorata del figlio del poeta, comincerà a vedere una certa complicità tra il ragazzo dei suoi sogni e la sua migliore amica. Complicità che chiaramente non farà altro che acuire la gelosia di Elena nei confronti dell’amica che vede sempre un passo avanti a lei.

LEGGI ANCHE: LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI GAIA PER NAPOLI

Ma Lila e Lenù riusciranno a superare anche questa divergenza, non vogliamo svelare come, ma la loro amicizia continuerà con tutti gli alti e bassi del caso.