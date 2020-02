0 Facebook Il motivo per cui Benji & Fede si sono separati, l’ipotesi delle fan: decisa data ultimo concerto Spettacolo 17 Febbraio 2020 21:51 Di redazione 2'

Dopo l’annuncio, in tanti si stanno chiedendo qual è il motivo della separazione di Benji & Fede. Il duo canoro ha scelto di dividersi e che terrà l’ultimo concerto il prossimo 3 maggio all’Arena di Verona.

Sarà un evento che ripercorrerà l’intera carriera del duo canoro, fino all’ultimo album Good Vibes.

“Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita. – raccontano Benji & Fede – e leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. “Non so come fate a fare questa vita”, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene”.

Questo il lungo messaggio con cui Benji & Fede hanno comunicato il loro addio. Ma adesso tutti vogliono sapere qual è il motivo della separazione di Benji & Fede, c’è già chi dice che dietro la scelta possa esserci Bella Thorne, con cui Benji presto potrebbe sposarsi, nonostante abbiano un rapporto poligamo. Difficile dirlo, perché per ora il motivo certo non si conosce.