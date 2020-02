0 Facebook Arzano, avvistato presunto pedofilo fuori una scuola: il profilo L'uomo si apposterebbe fuori un istituto per adescare ragazzine. Scatta l'allarme delle famiglie Cronaca 17 Febbraio 2020 18:20 Di redazione 1'

È scattato l’allarme ad Arzano, località in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Nano Tv, ci sarebbe un giovane di 30 anni presunto pedofilo che bazzicherebbe all’esterno dell’Istituto Karol Wojtyla.

Siamo tra via Volpicelli e via Don Sebastiano De Rosa. Immediato il tam tam, soprattutto social. Ad andare giustamente nel panico i genitori dei bambini. Madri e padri preoccupati per i propri figli.

L’IDENTIKIT – Il 30enne girerebbe a bordo di una Ford Fiesta grigia. Questa la sua tecnica: invitare le ragazzine a salire a bordo della sua automobile mentre si toccherebbe nelle parti intime.