Elezioni regionali, la Ciarambino sceglie Costa: "È l'uomo giusto" La leader del Movimento 5 Stelle campano ha pubblicato un video e un lungo post su Facebook dove ha annunciato il sostegno al Ministro Politica 17 Febbraio 2020 14:23

Ciao a tutti

Ho delle cose importanti da dirvi. Ci avviciniamo alle votazioni su Rousseau per comporre la lista del M5S alle prossime elezioni regionali e alla scelta quindi del candidato presidente per la nostra terra, la Campania. La terra per la quale ho scelto di tornare dal nord, col desiderio di impegnarmi per provare a cambiare le cose. Sento il bisogno di comunicare, prima di tutto ai miei compagni di viaggio, che se ho deciso qualche anno fa di metterci la faccia e assumermi la mia parte di responsabilità pubblica, è perchè volevo e voglio dare il mio contributo per migliorare la nostra regione. In questi ultimi anni in Consiglio regionale, insieme ai miei colleghi, ho lavorato senza sosta per difendere i diritti così negati alla nostra gente, ho combattuto per una sanità più umana e dignitosa, ho incontrato lavoratori, imprese, associazioni, tante realtà e persone di valore. In tantissimi mi scrivete e mi incoraggiate ad essere nuovamente il candidato presidente del M5S, ed io provo profonda gratitudine per questa fiducia e mi impegnerò ad onorarla sempre. Ma proprio per il rispetto che ho per ognuno di voi e di questa fiducia, sento il dovere di essere profondamente onesta nei riguardi di voi tutti e della mia coscienza, che non ho mai tradito. Per me la Campania, la mia terra, è più importante di me stessa, delle mie ambizioni personali, e credo che noi abbiamo il dovere di dare risposte e lavorare per restituirle finalmente un futuro nuovo. Per far questo è essenziale riuscire a parlare a tutti coloro che hanno a cuore il destino della Campania, anche a quei cittadini che, pur condividendo i nostri stessi valori, non si sono mai riconosciuti nel nostro Movimento. Con umiltà sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente. La nostra regione ha un bisogno disperato di legalità e di giustizia, di recuperare quelle risorse che oggi finiscono in corruzione e illegalità e restituirle ai cittadini, alle famiglie, investirle per garantire i servizi essenziali. Spero davvero che le voci di coloro che nel nostro territorio sono punto di riferimento per tanti cittadini possano levarsi a supportare questa persona perbene. Le alternative che oggi sono in campo le abbiamo già sperimentate. I cittadini campani ci chiedono una svolta, e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente, io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini.

Con queste parole Valeria Ciarambino ha lanciato il nome di Sergio Costa come candidato per i grillini alla poltrona di Governatore della regione Campania. Ecco il posto su Facebook: