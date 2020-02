0 Facebook Il ricordo di Guglielmo morto a 19 anni, l’omaggio affettuoso che ‘illumina’ via Aniello Falcone Una fiaccolata dedicata al ragazzo che ha perso la vita cadendo giù dopo una festa Cronaca 14 Febbraio 2020 16:37 Di redazione 1'

Ieri è stata una giornata dalle forti emozioni per chi ha vissuto la triste vicenda di Guglielmo Celestino, il 19enne che ha perso la vita a via Aniello Falcone al Vomero. Era lo scorso venerdì 7 febbraio quando il giovane, uscendo da una festa organizzata in uno dei baretti siti nella strada del quartiere collinare, è caduto in un piccolo dirupo.

Il suo corpo senza vita è stato trovato il giorno dopo. L’autopsia ha dimostrato che il decesso potrebbe essere avvenuto in via accidentale. Ieri ci sono stati i funerali, presso la chiesa dei Pallottini in Piazza Europa.

Moltissimi i presenti per dare l’ultimo saluto a Guglielmo. Applausi, lacrime e palloncini per salutare il 19enne vittima di una tragica fatalità. Sempre ieri, in serata, un gruppo di persone ha ‘illuminato’ via Aniello Falcone con una fiaccolata.

Si è trattato di un omaggio affettuoso per il giovane che ha lasciato in chi lo conosceva un vuoto immenso. Messi anche dei fiori nel posto dove Guglielmo è caduto mettendo fine alla propria esistenza.

