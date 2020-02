0 Facebook Irpinia, paura per una neonata: salvata dopo una crisi respiratoria La piccola salvata grazie alla prontezza dei genitori e all'intervento dei soccorsi Cronaca 14 Febbraio 2020 17:05 Di redazione 1'

Mattinata di panico per una famiglia di Montesarchio, località sannita in provincia di Benevento. Come riportato da Edizione Caserta, la figlia di soli 30 giorni di una coppia del posto è stata colpita da una grave crisi respiratoria.

Nonostante la disperazione la madre è riuscita a chiamare con tempestività il 118. Immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari hanno provato subito a mettere in pratica le manovre per sbloccare le vie aeree della piccola.

Dopo una prima rianimazione con la somministrazione di ossigeno, la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Benevento. Poi, dopo attimi di ansia e preoccupazione, la notizia più bella: la bimba era fuori pericolo.