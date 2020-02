0 Facebook Foto sexy di Belen Rodriguez in costume, il commento di Stefano De Martino scatena il web Spettacolo 13 Febbraio 2020 09:00 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, com’è solita fare, ha postato una foto sua e della sorella, Cecilia con i costumi da bagno della loro linea “Me fui“, uno scatto molto provocante, che lascia intravedere tutte le forme delle due belle argentine. Ma a non passare inosservato questa volta è stato il commento di Stefano De Martino.

Il bel napoletano non ha resistito al fascino della moglie e ha commentato con un secco: “Azz”. Da questa piccola parola è scoppiata l’ironia dei follower, in tantissimi hanno risposto a De Martino scrivendo: “Azz davvero, ma per Belen e solo per Belen”. E ancora: “Non sbagliare”. “Dici la verità, ti piace pure la cognata”.

I follower della show girl argentina si sono proprio scatenati, prendendo di mira Stefano. Sotto la risposta del bel ballerino napoletano, infatti, ci sono una sfilza di commenti alla risposta: “Mi avrebbero già ricoverato se fossi in te”, “Che uomo fortunato che sei”, “Stefano, sei davvero circondato da bellezze”. Stefano non ha risposto a nessuno, ma sicuramente si sarà divertito, probabilmente con Belen, a leggere tutte queste battute.

La foto di Belen Rodriguez