Dramma in provincia, uomo trovato morto in casa: soccorsi sul posto Cronaca 13 Febbraio 2020 09:44

E’una vera e propria tragedia quella avvenuta in un appartamento di via Campania a Marcianise, comune in provincia di Caserta. Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento, situato nei pressi della stazione.

Ad allertare i soccorsi dovrebbero essere stati alcuni parenti che non avevano notizie della vittima. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno raccolto qualche testimonianza.

Le cause della morte potrebbero essere riconducibili a un arresto circolatorio, il 50enne, solo in casa, probabilmente non ha fatto in tempo ad allertare i soccorsi e un infarto l’ha stroncato. Non appena la notizia della morte dell’uomo si è diffusa a Marcianise, ha lasciato attonite tutte le persone che lo conoscevano. In tanti lo ricordano come una brava persona, sempre pronta ad aiutare chi ne avesse bisogno. Nelle prossime ore sarà stabilità la data dei funerali.