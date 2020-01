0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino accusati di rapina aggravata Spettacolo 28 Gennaio 2020 11:34 Di redazione 2'

Problemi giudiziari per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nella giornata di lunedì si sarebbe dovuta tenere l’udienza del processo in cui la coppia è accusata di aggressione nei confronti di due paparazzi. I fatti risalgono all’estate del 2012, quando a largo dell’isola di Ponza Belen e Stefano sorpresero due fotografi che avevano scattato alcune loro immagini.

In quell’occasione presero le schede della memoria e le gettarono in mare, poi si appropriarono delle macchine fotografiche e le ridiedero in un secondo momento. Sembrava che la vicenda stesse arrivando a una conclusione, con i due fotografi che avevano accettato di ritirare la querela nei confronti di Belen e Stefano e la coppia, disposta a revocare la costituzione di parte civile. Ma sulla questione è intervenuto il pm che, alla luce di nuovi elementi che sarebbero emersi, ha ipotizzato il reato di rapina aggravata.

LEGGI ANCHE: LA RISPOSTA DI BELEN A SIANI FA IMPAZZIRE I FAN

L’accusa diventa molto più grave. La Procura ha provveduto a formulare la richiesta di rinvio a giudizio, adesso la decisione spetta al Gip, se deciderà di procedere si si terrà l’udienza preliminare e nel caso in cui sia ravvisata l’ipotesi di reato formulata dal pm, si aprirà un nuovo processo. I legali di Belen e Stefano si sono opposti, chiedendo di essere messi al corrente dei fatti che il pm ha formulato dinanzi al giudice, anche questa richiesta è stata rigettata.

Inoltre, mentre il procedimento per accusa di aggressione stava per finire in prescrizione, adesso cambia tutto. Per il reato di rapina aggravata, infatti, i tempi della prescrizione si allungano. Il procedimento è tutto da rifare e questa volta le accuse sono più gravi rispetto al precedente.