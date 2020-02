0 Facebook Scampia, il 20 febbraio giù la Vela verde. De Magistris: “Giorno storico per Napoli” Tutto pronto per l'abbattimento della struttura residenziale sita nel quartiere a Nord del capoluogo campano Politica 13 Febbraio 2020 12:19 Di redazione 1'

“Il 20 febbraio sarà un giorno storico per Scampia, per Napoli e per il Paese“.” Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sull’abbattimento della Vela verde di Scampia previsto per giovedì 20 febbraio alle ore 11,30.

Le Vele sono insediamenti ad uso abitativo realizzati tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70. Gli edifici, appunto a forma di Vela, con un’altezza anche di 15 piani, ognuno con il nome del colore della facciata, furono costruiti in un’area individuata per lo sviluppo dell’edilizia economica e popolare.

In pochi anni sono diventate simbolo di degrado: l’abbandono ha avuto la meglio e per 1400 famiglie la vita è diventata un inferno. Qui sono state girate celebri scene di ‘Gomorra‘. La Vela Verde è già stata svuotata mentre gli occupanti hanno trovato alloggio in nuove costruzioni realizzate nella stesso quartiere.

Delle sette Vele tre sono state demolite negli anni passati (dal 1995 al 2003). La Verde è la quarta a venire giù. Successivamente si procederà alla riqualificazione della Vela celeste con destinazione per uffici pubblici e alloggi, mentre poi si provvederà per gli interventi sulla ‘gialla‘ e la ‘rossa‘.