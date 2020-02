0 Facebook Cade giù e muore a 19 anni, domani i funerali di Guglielmo: attesa per i test clinici Il corpo senza vita del giovane è stato trovato lo scorso venerdì al Vomero. Prima la festa e poi la tragedia. Si aspettano i risultati degli esami Cronaca 12 Febbraio 2020 13:41 Di redazione 2'

Saranno in molti domani alle 16 per ricordare Guglielmo Celestini, il 19enne trovato senza vita in vi Aniello Falcone a Napoli. I funerali, previsti per le ore 16, si svolgeranno presso la chiesa dei Pallottini in piazza Europa.

Tra amici, parenti e conoscenti, tante persone vorranno dare l’ultimo saluto e un affettuoso addio a Guglielmo. Il giovane, deceduto per motivi ancora da chiarire, è ricordato con amore da parte di chi lo conosceva.

La sua morte avvenuta, pare, in modo casuale dopo una festa in uno dei baretti di via Aniello Falcone ha sconvolto tutti. Guglielmo era uno sportivo, un ragazzo che conduceva una vita sana e circondata da amicizie positive.

Di conseguenza, l’idea di un decesso che sarebbe avvenuto per un mix di alcol e sostanze stupefacenti, non ha convinto nessuno. Per questo motivo c’è molta attesa per l’esito degli esami autoptico, alcolemico e tossicologico.

Gli specialisti nominati dall’autorità giudiziaria stanno svolgendo il proprio lavoro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è stato incaricato di svolgere determinati rilievi anche un anatomopatologo. Previsti anche test sui capelli di Guglielmo.

Per ora l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti, che stanno battendo ogni pista possibile, sembra quella accidentale.