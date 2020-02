0 Facebook Cracker Store: a Napoli apre il primo take away al mondo che serve crackers farciti News 12 Febbraio 2020 13:18 Di Antonella Bianco 2'

Cracker Store, il primo take away che serve crackers farciti al mondo inaugura il suo locale a Napoli, a Piazza Francesco Muzii, 19, nel quartiere Arenella, domenica 16 febbraio 2020 ore 19:00. Lo store che fa del cracker un prodotto innovativo e che unisce gusto e leggerezza ha scelto la città più bella del mondo per dare vita alla propria attività: “Il Cracker Store non è altro che l’incontro tra Stati Uniti d’America e l’Italia- affermano i giovani imprenditori che hanno dato vita al progetto- nella sua essenza più pura.

Ogni morso sarà un misto di gioia e bontà, unito alla garanzia dell’alta qualità quindi-concludono poi-non c’è più nulla da aggiungere, veniteci a trovare!” Grazie a questa incredibile iniziativa, concepita da giovani e promettenti imprenditori, Napoli non sarà più solo la città della pizza ma anche del Cracker farcito. La comunicazione dello store e il suo arredamento saranno caratterizzati dall’utilizzo di suoni onomatopeici e parole onomatopeiche, il tutto rivisitato in chiave fumettistica.

Il cracker è sempre stato concepito nell’immaginario collettivo come un semplice spuntino, ma grazie a Cracker Store diventerà qualcosa di più. Preparato artigianalmente con grano italiano ed ingredienti di alta qualità, il cracker viene servito con prodotti freschi, come salumi e latticini, scelti tra i migliori presenti sul mercato. E per gli amanti del dolce lo store propone anche cracker alla nutella, crema pasticcera, marmellata a vari gusti e al tiramisù.

“Gusta il tuo Cracker scegliendo la farcitura che preferisci tra quelle proposte e lasciati travolgere dal suo sapore unico!” Questo è l’invito che i proprietari fanno a tutti quelli che hanno voglia di assaporare un gusto unico al mondo.