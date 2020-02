0 Facebook Nuovo caso sospetto di coronavirus a Roma, è uno degli italiani rientrati da Wuhan nave Cronaca 6 Febbraio 2020 14:32 Di redazione 1'

Un nuovo caso sospetto di coronavirus è giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma in mattinata. Si tratta di uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan lo scorso 3 febbario, che sono attualmente in isolamento presso la “città militare” della Cecchignola nella Capitale, per essere sottoposti ai controlli di routine.

E dalle analisi condotte sui tamponi è emerso che potrebbe esserci un sospetto coronavirus 2019-nCoV. Sul paziente, quindi, sono stati disposti ulteriori accertamenti che saranno svolti presso la struttura romana specializzata in malattie infettive.

“E’ appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma per effettuare ulteriori accertamenti uno dei nostri connazionali che attualmente si trovano presso la Cecchignola in isolamento. L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma“, questa la nota dell’assessore alla Sanità e all’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. I risultati sono attesi nelle prossime ore.