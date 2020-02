0 Facebook Orrore nel Torinese: trova le due sorelle impiccate in un casolare, si uccide nello stesso modo News 6 Febbraio 2020 15:15 Di redazione 1'

Ci avevano già provato cinque anni fa a Valtournenche, in Val d’Aosta. A salvarle, il 21 luglio del 2015, erano stati i carabinieri che le avevano fermate mentre stavano per gettarsi da un muraglione. Come raccontato in diverse lettere, avevano cercato di togliersi la vita per la disperazione a seguito di una presunta truffa subita da due avvocati. Questa mattina, invece, sono riuscite a fare quello che meditavano da anni: tre sorelle di 54, 68 e 77 anni si sono uccise a Carmagnola, in provincia di Torino.

E’ successo poco dopo le nove, quando gli inquilini di un palazzo in via Vinovo hanno dato l’allarme: c’era una donna impiccata al balcone del quarto piano. Era la seconda delle tre sorelle, quella di 68 anni. In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto in cui spiegava di aver deciso di uccidersi poiché aveva trovato in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, le altre due sorelle morte, anch’esse impiccatesi.

Ora i carabinieri indagano sulla pista della presunta truffa subita da due avvocati. Una quarta sorella è morta due anni fa per cause naturali.