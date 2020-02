0 Facebook Nave da crociera in quarantena al largo del Giappone, ci sono anche 35 italiani a bordo News 6 Febbraio 2020 12:32 Di redazione 1'

Sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, apprende l’ANSA, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio.

Le autorità sanitarie hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone a bordo avevano sviluppato i sintomi del famigerato morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. Il nuovo gruppo comprende “quattro ospiti giapponesi, un ospite di Taiwan, due americani, due canadesi e un ospite della Nuova Zelanda”, ha dichiarato Princess in una nota. Il primo gruppo di contagiati – nove passeggeri e un membro dell’equipaggio – è stato già trasferito a terra per le cure.

I passeggeri della nave hanno iniziato la crociera il 20 gennaio a Yokohama. Il viaggio doveva terminare il 4 febbraio. Invece, insieme all’equipaggio sono entrati in una sorta di limbo. Circa la metà dei passeggeri della Diamond Princess proviene dal Giappone e il resto da una varietà di paesi.