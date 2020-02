0 Facebook Contrae coronavirus e si toglie la vita, la tragedia a Wuhan News 2 Febbraio 2020 13:12 Di redazione 1'

Un uomo che aveva contratto il coronavirus si è tolto la vita a Wuhan, in Cina. A riportare la notizia è France24, secondo cui la vittima si era recata in ospedale dopo aver riconosciuto i sintomi della malattia e non sarebbe stata accolta.

Dopo il rifiuto avrebbe poi compiuto l’estremo gesto. Pare che non volesse tornare a casa, rischiando di contagiare la famiglia. E’ il primo caso di suicidio da quando è iniziata l’epidemia nella città di Wuhan che è in quarantena.

Mentre il numero delle vittime continua a crescere, dalla Cina hanno reso noto che 253 pazienti sono guariti. Soltanto nella giornata di venerdì 72 pazienti sarebbero stati dimessi perché ritenuti guariti. La guarigione dal virus si attesta dopo aver compiuto due volte il test e dopo aver accertato che la temperatura corporea è nella norma.