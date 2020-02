0 Facebook La Cina annuncia le guarigioni dal coronavirus: “253 i pazienti dimessi” News 1 Febbraio 2020 14:16 Di redazione 1'

Sono 243 i pazienti dimessi dagli ospedali in Cina, dopo aver sconfitto l’infezione da nuovo coronavirus, secondo quanto riferisce la National Health Commission cinese. Ieri hanno lasciato le strutture sanitarie circa 72 persone.

I pazienti sono considerati ‘guariti’ e possono essere dimessi, dopo che si sono alleviati i sintomi, la temperatura corporea è a un valore normale per almeno 3 giorni e il test di laboratorio per il nuovo coronavirus ha dato risultato negativo per due volte.

I numeri dell’epidemia continuano a crescere. Le autorità sanitarie cinesi riportano un totale di 11.791 casi accertati e 259 decessi. Intanto in Italia, dopo che sono stati confermati due casi a Roma, il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato d’emergenza. E proprio dal bel Paese è arrivata la scoperta che potrebbe avvicinare a trovare un vaccino al più presto. E’ campano il giovane ricercatore che ha trovato l’RNA del virus.