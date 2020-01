0 Facebook Problemi per Tina Cipollari, fermata dalla polizia a Napoli durante una festa in limousine Spettacolo 29 Gennaio 2020 20:23 Di redazione 1'

Tina Cipollari si è allontanata da Cinecittà per una breve visita a Napoli. L’opinionista partenopea è venuta nel capoluogo partenopeo per partecipare all’apertura di un salone di bellezza di un suo caro amico.

L’evento dopo prevedeva una festa in limousine in giro per la città per promuovere il negozio. Tina era in compagnia di alcuni amici, bevendo champagne e divertendosi, quando la polizia ha fermato l’auto, interrompendo di fatto la festa.

Gli agenti hanno effettuato alcuni controlli di routine e chiesto i documenti a tutte le persone che erano a bordo dell’automobile, compresa Tina Cipollari. Festa guastata, ma nessuna conseguenza. La Cipollari, dopo la piccola sventura, è rientrata a Roma, pronta a riprendere parte alle registrazioni di Uomini e Donne, di cui è da sempre una delle protagoniste indiscusse.