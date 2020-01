0 Facebook Anziana truffata per 12mila euro all`uscita degli uffici dell`Inps: tre persone in manette Cronaca 30 Gennaio 2020 08:03 Di Antonella Bianco 2'

Nella mattinata odierna, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del Commissariato di polizia Giugliano-Villaricca ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di tre persone – di anni 75 e 61 residenti in Napoli e di anni 39 residente in Casoria – per truffa aggravata nei confronti di una persona anziana.

Le attivita investigative, iniziate nel mese di luglio 2019, sono state svolte a seguito della denuncia presentata dall’ anziana signora che lamentava di essere stata vittima di una truffa perpetrata in suo danno ad opera di tre persone.

Nello specifico la parte riferiva di essere stata avvicinata all’uscita degli Uffici dell’INPS di Giugliano in Campania (Na) da una persona che, presentandosi quale marinaio americano, aveva la necessita di vendere al più presto dei gioielli in suo possesso per potersi imbarcare. Successivamente interveniva un’altra persona che, qualificandosi come dipendente delle FFSS, avvalorava la tesi del marinaio e, fingendosi esperto gioielliere, attestava la genuinita dei preziosi stimandone il valore in euro 12mila euro.

La vittima, convinta della buona fede dei suoi interlocutori, pensando di fare un buon affare, si faceva accompagnare presso un istituto bancario dove effettuava un prelievo di 3500 euro consegnandolo nelle mani degli autori del raggiro, i quali, con un pretesto si dileguavano nell’immediatezza, lasciandole dei gioielli falsi.