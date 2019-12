0 Facebook Nozze segrete per Tina Cipollari? L’indiscrezione sull’opinionista di Uomini e Donne News 30 Dicembre 2019 16:52 Di redazione 2'

Tina Cipollari potrebbe sposarsi nei primi mesi del nuovo anno. E’ questa l’indiscrezione sull’opinionista di Uomini e Donne pubblicata dal settimanale Nuovo. Lei e Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui ha una relazione da un anno e mezzo, potrebbero convolare a nozze.

Si tratterebbe del secondo matrimonio per la Cipollari, che era sposata con Kikò Nalli dalla quale ha avuto due figli. Adesso potrebbe aver deciso di riprovarci con il suo nuovo compagno. Secondo quanto riportato dal tabloid, sarebbe un matrimonio in gran segreto, di cui per ora non è stato rivelato nulla.

In tempi non sospetti, però, la stessa Tina aveva detto che lei e Vincenzo, come del resto fa ogni coppia innamorata, hanno pensato più volte alle nozze: “Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze. Ma, sinceramente, adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle“, aveva detto in un’intervista per il sopracitato settimanale.

Ma aveva anche dichiarato che avrebbe voluto pensarci bene. Secondo gli ultimi rumors, però, i fiori d’arancio sarebbero vicini. Ora bisognerà solo aspettare che l’opinionista di Uomini e Donne dia la conferma ufficiale. Staremo a vedere.