Brutta sorpresa per Wanda Nara durante la diretta del GF VIP: "Ora ho anche le corna"

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Ma sicuramente uno dei momenti più imbarazzanti è stato quando Alfonso Signorini, parlando con Elisa De Panicis, concorrente eliminata, ha parlato di un suo flirt passato con un ex calciatore del Milan che avrebbe un legame con Wanda Nara.

Per l’opinionista è stata praticamente una doccia fredda, Signorini, infatti, ha lasciato intendere che la De Panicis avesse avuto un flirt con Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Ed è in quel momento che la donna ha domandato all’ex concorrente a quando risalirebbe questa relazione. Elisa ha sorriso, ma ha preferito non rispondere alla domanda.

“Ecco, adesso ho anche le corna“, queste le parole della Nara. Ma secondo i più attenti, considerata la giovane età di Elisa, sarebbe molto improbabile che la sua relazione con Lopez risalirebbe a quando ancora era sposato con Wanda. Intanto, l’ex concorrente ha confermato la sua relazione con Theo Hernandez.