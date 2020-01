0 Facebook Addio al piccolo Giorgio, l’ultimo gesto d’amore: raccolta fondi per i bambini malati di tumore Il bambino distrutto da una malattia. L'importo raccolto avrebbe dovuto consentirgli di operarsi in America Cronaca 28 Gennaio 2020 13:38 Di redazione 1'

La tragica notizia fu data da papà Ivan: “Il paradiso si è impreziosito di un nuovo angioletto. Giorgio è volato via“. Il fatto che un padre annunci la scomparsa del proprio figlio è un fatto di inaudita tristezza.

Ma la mamma e il papà del piccolo Giorgio sono stati abituati a combattere. Insieme al bambino hanno condotto una battaglia stremante contro una grave malattia: Giorgio era affetto da un neuroblastoma.

Purtroppo nonostante le cure e la forte solidarietà di una comunità intera, il bimbo non ce l’ha fatta. Ma Giorgio e i suoi genitori hanno voluto lasciare una meravigliosa eredità Il dolore è stato messo da parte grazie ad un grande gesto d’amore.

Infatti, come riportato da Il Meridiano News, i fondi raccolti per consentire al piccolo di curarsi in America saranno comunque devoluti per finanziare la ricerca contro i tumori. Soprattutto contro il cancro che colpisce i bambini.