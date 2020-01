0 Facebook Offese di Elisa De Panicis, la risposta dei napoletani è immediata: il commento dei Neoborbonici News 16 Gennaio 2020 17:48 Di redazione 2'

Al popolo partenopeo non è piaciuto il commento sulla lingua napoletana di Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip. La modella e influencer, mentre parlava con alcuni concorrenti, ha detto: “Lo spagnolo è uguale al napoletano, quando lo parlo mi sento cafona”.

Parole che sono risultate offensive nei confronti della lingua napoletana. Era inevitabile, infatti, che la risposta arrivasse immediatamente. Il Movimento Neoborbonico, associazione che è attiva nella difesa della storia e dell’identità napoletana, ha diramato una nota sulla vicenda, si legge:

“Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV). Nell’attesa di una risposta, il Movimento Neoborbonico ha inviato ad Alfonso Signorini, conduttore e curatore della trasmissione, un vocabolario napoletano da consegnare alla signorina in questione per illustrarle, se riuscirà a leggerlo e ad apprezzarlo, la ricchezza, l’antichità e le meraviglie di una lingua napoletana utilizzata da poeti, cantanti, attori e artisti da secoli e in tutto il mondo“.

Oltre al Movimento Neoborbonico sulle offese della De Panicis sono intervenuti anche tanti napoletani sui social, in molti chiedono a gran voce che la concorrente sia eliminata per queste offese. Intanto, Elisa questa settimana è finita in nomination e il pubblico potrebbe proprio scegliere di eliminarla.