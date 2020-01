0 Facebook Truffa al programma Pomeriggio 5, Barbara D’Urso su tutte le furie: “Grandissimo schifo” Tv 28 Gennaio 2020 13:32 Di redazione 2'

La rabbia di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Il motivo? Un telespettatore aveva scritto per aiutare una signora di novant’anni che vive in un garage insieme al figlio dicendo di offrire un alloggio ad entrambi e un lavoro all’uomo. Le cose non sono andate come si sperava. Il telespettatore in realtà ha truffato la trasmissione.

La redazione di Pomeriggio 5 ha ricevuto un’offerta di lavoro per l’uomo con annessa disponibilità di una dependance dove le due persone avrebbero potuto trasferirsi. Il presunto benefattore non si è presentato però al primo appuntamento dato alla giornalista di Pomeriggio 5. Queste giustificazioni non hanno convinto del tutto la redazione del programma, che ha iniziato a indagare sull’uomo.

Barbara D’Urso ha ovviamente spiegato che per giorni hanno sentito per telefono questa persona e sembrava essere tutto a posto, ma quando hanno tentato di saperne di più di lui non hanno trovato nulla. Il sempre presunto benefattore si è fatto vivo tramite email, dando un nuovo appuntamento ai giornalisti per il trasferimento dell’anziana e del figlio presso una villa a Ostia Lido. L’appuntamento era stato fissato, ma anche stavolta l’uomo non si è presentato. La giornalista è andata a fare un sopralluogo e già in quel momento alla redazione tutto è apparso più chiaro. Barbara ha iniziato a collegarsi più volte nel corso di quella mezzora con la sua giornalista, domandando se l’uomo fosse arrivato sul posto o meno, ma già consapevole che non sarebbe successo.

A pochi minuti dalle 18, e nonostante nell’ultima email l’uomo avesse diffidato dal mandare in onda le immagini della villa, Barbara lo ha fatto. La villa in questione è abbandonata, senza finestre e con dei muri interni crollati. A questo punto era evidente che l’uomo non fosse un benefattore.

La reazione di Barbara d’Urso non è tardata ad arrivare: “Siamo stati truffati. Ovviamente le cose sono andate in mano ai nostri legali. E vorrei dire a questa specie di… a questo, che a me personalmente, ma penso a tutta l’Italia, fai un grandissimo schifo”.