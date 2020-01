0 Facebook Morte Kobe Bryant, rivelata l’identità di altre tre vittime dell’incidente Sport 27 Gennaio 2020 08:28 Di redazione 1'

C’è era anche l’allenatore di baseball John Altobelli, 56 anni, fra le vittime del tragico incidente di elicottero in cui hanno perso la vita la ex star del basket NBA Kobe Bryant, 41 anni, e la figlia Gianna di 13. C’era anche lui, in compagnia della figlia Alyssa e della moglie Keri, anche loro scomparse, a bordo dell’elicottero assieme a Kobe Bryant, la star della NBA morta nell’incidente assieme alla figlia, Gianna Maria. Le altre persone che hanno perso la vita non sono state ancora individuate. La certezza ufficiale che l’allenatore di baseball dell’Orange Coast College viaggiasse nel veicolo e` arrivata dal fratello minore dell’allenatore di Orange Coast College. Morti anche la moglie Keri ela figlia Alyssa, che aveva circa 13 anni e giocava nella stessa squadra di basket della figlia di Bryant.