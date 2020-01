0 Facebook Dramma in provincia, la comunità piange la scomparsa di Giacinto, giovane padre di famiglia Cronaca 27 Gennaio 2020 16:27 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Trentola Duecenta, in provincia di Caserta. Giacinto Feraldo è morto improvvisamente, lasciando la moglie e i figli piccoli. Una vera tragedia che ha lasciato attonite tutte le persone che conoscevano l’uomo.

Giacinto era molto noto nel piccolo comune nel Casertano, era uno degli accoltellatori del Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, il padre, inoltre, è il titolare di un bar molto frequentato. La notizia della scomparsa di Giacinto si è diffusa velocemente, in queste ore sono moltissimi i messaggi che stanno comparendo sui social.

Tante le parole di dolore per ricordare Giacinto: “Trentola piange uno dei suoi figli…Le più sentite condoglianze alla famiglia Faraldo, a Mimì u barrist (Bar degli Amici) per la scomparsa del proprio figlio…La Pagina resterà sospesa fino a Martedì 28″, questo è uno dei tanti messaggi di dolore che stanno pubblicando gli amici, che in questo momento si stringono alla disperazione della moglie.