Elezioni, Salvini travolto e messo ko dal ‘partito di Bibbiano’ e le ‘Sardine’

Alla fine non ce l’ha fatta. Le ha provate tutte, anche la mossa di citofonare agli elettori e ai presunti spacciatori dell’Emilia Romagna. Ma il ‘fortino rosso’ per eccellenza non ha ceduto. Così i cittadini della regione hanno premiato il candidato del centro sinistra Stefano Bonaccini.

Nonostante la sconfitta la destra a trazione leghista ha comunque conteso la presidenza dell’Emilia Romagna fino alle prime proiezioni. Un risultato comunque da non trascurare anche se la campagna elettorale del leader del Carroccio è stata spregiudicata e senza sosta.

Di sicuro sull’esito elettorale ha inciso il movimento delle Sardine che negli ultimi mesi hanno invaso le piazze d’Italia. Mentre non è stato rilevante il ‘caso-Bibbiano‘, sgonfiato dalle ultime notizie giudiziarie e da un dato inequivocabile: il Partito Democratico ha preso nella piccola località il 40% dei voti.

Ma ecco altri dati interessanti che hanno evidenziato uno scenario particolare e differente tra l’Emilia Romagna e la Calabria. In quest’ultima regione è andato a votare il 44% dei cittadini che hanno premiato quasi plebiscitariamente Jole Santelli, candidata del centro destra.

Al Nord, invece, hanno votato il 67% degli elettori. Che ha vinto Bonaccini l’abbiamo già scritto, quello che è interessante è la diversa partecipazione dei cittadini di entrambe le regioni. Infine, queste elezioni, hanno fatto emergere un altro aspetto.

Il primo è relativo alla ripresa del Pd. I Dem hanno mantenuto l’Emilia ed hanno recuperato voti. Chi li ha persi, crollando, è stato il Movimento 5 Stelle. I grillini sono in caduta libera. Chissà se questo avrà delle ripercussioni anche nella maggioranza dell’esecutivo. Di sicuro il Segretario Nicola Zingaretti nelle future trattative, legate a prossime elezioni o provvedimenti di Governo, farà sentire il peso di questa vittoria elettorale.