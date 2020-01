0 Facebook Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio più uniti che mai, l’annuncio che fa sognare i fan Spettacolo 25 Gennaio 2020 08:57 Di redazione 2'

Era da tempo che non li vedevamo tanto vicini e invece dopo che Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno fatto la pace, non vogliono più separarsi. E’ questo è il sentimento che si comprende ascoltando l’intervista dei due artisti napoletani per Il Messaggero.

Impegnati nella promozione del loro tour, che proseguirà quest’estate con altre dieci tappe, hanno appena concluso quella romana, che si è tenuta nella giornata di venerdì al Palasport: “In estate ripartiremo per dieci concerti in posti splendidi come il Teatro Greco di Taormina e poi andremo in Germania, Svizzera e Belgio. E a ottobre sbarcheremo in America per sei show“, un calendario impegnativo che promette di essere un grande successo.

Entrambi raccontano che hanno deciso di organizzare un concerto assieme per dare un esempio di unione: “Dovevamo far vedere una cosa nuova, dare l’esempio che due artisti “rivali” possano lavorare assieme“, ha spiegato Gigi D’Angelo. Galeotta è stata una cena a casa di Sal Da Vinci, dove hanno suonato assieme per il suo compleanno e hanno compreso che era arrivato il momento di fare un concerto assieme.

“Nelle famiglie ci sono quelli che seguono D’Alessio e quelli che seguono Nino D’Angelo. Quando abbiamo fatto la prima data del concerto, abbiamo visto che c’erano 4 generazioni diverse“, racconta Gigi.

“Siamo completamenti diversi, ma questo forse è la cosa positiva“, ha spiegato Nino D’angelo. A riprova della solida unione ormai ritrovata, a detta loro quasi mai perduta, piuttosto allontanata per un po’, hanno detto: “Insieme per sempre, in Italia e nel resto del mondo“, parole che hanno fatto scoppiare di gioia i fan dei due artisti.