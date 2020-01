0 Facebook Paura a Napoli, caso sospetto di Coronavirus ricoverato all’ospedale Cotugno Cronaca 25 Gennaio 2020 08:04 Di redazione 1'

Una donna originaria dello Sri Lanka, 63 anni, è stata ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli per sospetto contagio dal Coronavirus. A rivelare la notizia è stato il quotidiano Il Mattino, secondo cui nella struttura napoletana specializzata in patologie infettive, è stato già attivato il protocollo di sicurezza.

La donna sarebbe giunta in ospedale con febbre alta e problemi respiratori – sintomi tipici del Coronavirus – era tornata da una settimana dal suo paese di origine e già nella giornata di martedì aveva iniziato a mostrare i primi sintomi. Dopo aver avuto tre giorni di febbre alta ed essersi aggravata, ha deciso di recarsi in ospedale per sottoporsi a un controllo.

La sessantatreenne è stata subito visitata e i medici, dopo aver riscontrato sintomi che lasciassero passare a un contagio di Coronavirus, l’hanno posta in isolamento e avviato il protocollo per casi da infezioni del genere. Nelle prossime ore i sanitari procederanno le indagini per comprendere se effettivamente si tratti del virus di Wuhan o sia qualcos’altro.