Paura a Giugliano, banda di rapinatori fa esplodere bancomat e poi scappa Cronaca 25 Gennaio 2020

E’ accaduto a Giugliano questa notte in via corso Campano. Una banda di rapinatori ha fatto esplodere intorno alle 02 un bancomat per mettere a segno una rapina. Soltanto grazie all’intervento dei carabinieri, il colpo è stato sventato.

Avevano organizzato tutto, facendo esplodere un grosso ordigno per far saltare in aria il bancomat, sarebbero riusciti a prendere i soldi della cassa automatica. I militari sono stati allertati dai residenti che si sono svegliati per lo spavento, la deflagrazione pare sia stata molto potente e ha svegliato centinaia di persone.

Non appena i carabinieri sono giunti sul posto, i rapinatori si sono dati alla fuga. Chiuso al traffico il corso per consentire agli investigatori di compiere tutti i rilievi del caso.