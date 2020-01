0 Facebook Gerardina Trovato racconta il suo dramma da Barbara D’Urso: “Vivo con 80 euro al mese” Spettacolo 25 Gennaio 2020 13:04 Di redazione 2'

Gerardina Trovato sarà ospite della prossima puntata di Domenica Live. La cantautrice andrà nel salotto televisivo di Barbara D’Urso a raccontare il suo dramma. Qualche settimana fa, in una lunga intervista per Il Messaggero, aveva raccontato che stava vivendo un periodo molto traumatico. Accusava il Festival di Sanremo di non averla accettata tra i concorrenti.

Aveva detto di non avere più soldi e di aver sperato di partecipare alla kermesse musicale per rimettersi in gioco. Aveva parlato dei suoi traumi passati, del fatto che la madre le avrebbe negato l’eredità e di essere costretta a vivere con praticamente senza soldi. Dopo questo lungo sfogo, la storia di Gerardina ha iniziato a circolare sui vari media e adesso, la cantautrice potrà raccontarla anche da Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE: L’INTERVISTA DI GERARDINA TROVATO

L’artista ha ancora moltissimo seguito e in tanti, ricordandosi dei suoi successi passati, vogliono sapere come stia. “Vivo con 8o euro al mese” è questa l’anticipazione di ciò che sarà il suo racconto in diretta. Gerardina, in attesa di domenica, ha anticipato la partecipazione al programma, condividendo sul suo profilo la pubblicità della puntata.

