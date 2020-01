0 Facebook Gerardina Trovato tagliata fuori dal Festival di Sanremo: “Non ho più un soldo, ho vissuto cose terribili” Spettacolo 5 Gennaio 2020 20:04 Di redazione 3'

Gerardina Trovato non sarà nella lista dei Big al prossimo Festival di Sanremo. La celebre cantautrice siciliana, divenuta famosa proprio sul palco dell’Ariston, classificandosi al secondo posto nel 1993 con il brano Ma non ho più la mia città. L’artista sperava di poter partecipare alla kermesse per superare un momento buio, fatto di depressione e problemi economici.

Ma i 24 brani che ha presentato, scritti proprio in una fase della vita a detta sua terribile, sono stati tutti scartati. In un’intervista al Messaggero ha spiegato la crisi che ha dovuto affrontare in questi anni e la sua attuale precaria situazione economica. “Di quello che mi è successo negli ultimi anni. Ho vissuto cose terribili. E ancora non ne sono uscita. Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi“.

Ha spiegato che a differenza di tanti suoi colleghi che hanno abusato di alcol e droghe, lei non ci è mai cascata, la sua condizione economica dunque non dipenderebbe da alcun tipo di dipendenza. Gerardina ha raccontato di essere stata truffata dalla madre dopo la morte del padre: “Non ho mai avuto un bel rapporto con lei, mi ha creato sempre problemi. Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene. Mi liquidò con 50 mila euro, facendomi credere che l’eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole“.

Adesso è tornata a vivere in Sicilia, ha dovuto vendere la sua casa di Roma a causa dei problemi economici. La Trovato è stata aiutata da una sua vecchia amica, Caterina Caselli, che le ha prestato i soldi per pagare l’affitto di casa, altrimenti dice: “Sarei dovuta andare a vivere in strada“. Quando ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo, da cui fu eliminata alla seconda puntata, racconta di aver ricevuto pesanti critiche a tal punto che ha iniziato a soffrire di depressione. Ha dovuto affrontare un lungo percorso di terapia: “Avevo l’ansia e loro non facevano altro che darmi calmanti e pillole. Uno mi prescrisse anche il litio, un elemento chimico che se assunto male provoca grandi danni. Mi hanno ridotta malissimo“.

Con la famiglia continua a essere in lotta, dice che la vorrebbero internare per non aiutarla economicamente. La cantante ha concluso l’intervista con una sorta di appello: “Parlare della mia storia e far ascoltare le mie canzoni. Ma ho bisogno di soldi per arrangiarle e registrarle. Da quando mi sono disintossicata, buttando i calmanti e le pillole, ho riscoperto la mia creatività. I nuovi brani raccontano tutto quello che ho passato, parlano di come mi sento oggi. E voglio che chi è stato cattivo con me paghi per le umiliazioni che ho dovuto sopportare e per i danni psicologici che mi ha provocato“.