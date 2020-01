0 Facebook Violento incidente al Vomero, 65enne sbalzata in aria da un’automobile La donna è stata ricoverata in ospedale e la prognosi è riservata. La vittima colpita da una vettura a sua volta coinvolta in un tamponamento Cronaca 25 Gennaio 2020 13:01 Di redazione 1'

Tremendo incidente avvenuto nella serata di mercoledì scorso al Vomero, quartiere collinare di Napoli. All’incrocio tra via Alvino e via Massimo Stanzione, due vetture sono state coinvolte in un tamponamento.

Una delle automobili a causa dello schianto si è ribaltata ed ha preso in pieno una donna di 65 anni che passeggiava sul marciapiede insieme ad un’altra persona. Violentissimo l’impatto che ha sbalzato in aria la vittima.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto al ricovero urgente della 65enne presso l’ospedale Cardarelli. La prognosi è riservata. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale sezione infortunistica guidati dal Capitano Antonio Muriano.

