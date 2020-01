0 Facebook Bimba di 7 anni ricoverata per grave malattia, Luì e Sofì rispondono al sua appello News 25 Gennaio 2020 13:35 Di redazione 2'

La bambina di 7 anni ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino ha potuto esaudire il suo sogno. La piccola Grazia, nome di fantasia dato dalla struttura ospedaliera, aveva espresso il desiderio di poter incontrare i suoi idoli, Luì e Sofì.

Così l’ospedale aveva diramato in un comunicato la sua richiesta sotto forma di lettera ai due youtuber. “Cari Lui e Sofie mi chiamo G. ho 7 anni e sono una vostra fan. Seguo tutti i giorni le vostre avventure. Anche io, come voi, combatto contro il mio “signor S”: lui è forte ma io lo sono ancora di più. Grazie ai vostri giochi, ai vostri scherzi, alle vostre canzoni e ai cagnolini Kira e Ray mi torna il sorriso, e lui mi fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente lui è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei amici, di andare al cinema a vedere il vostro film, ma sono sempre a casa o in ospedale.

Qualcuno mi ha detto che potevo esprimere un desiderio… vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare un po’ e insieme a voi, sconfiggere il mio “signor S”!!! Ciao”, queste le parole della piccola.

La richiesta è rimbalzata su più media, fino a giungere proprio a Luì e Sofì, che non si sono tirati indietro e hanno conosciuto la piccola Grazia attraverso una lunga video chiamata. I due youtuber hanno parlato un po’ con la bimba, augurandole una pronta guarigione. Grazia era al settimo cielo, finalmente aveva potuto parlare con i suoi due idoli e vivere così un momento di spensieratezza, come tutti i suoi coetanei.