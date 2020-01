0 Facebook Bimba di 7 anni lotta contro una brutta malattia, l’appello per farle conoscere i suoi idoli Cronaca 23 Gennaio 2020 16:26 Di redazione 2'

La storia che ha commosso l’intera Campania arriva dall’ospedale Moscati di Avellino, dove è ricoverata una bambina di sette anni che lotta contro una brutta malattia. Grazia, nome di fantasia, è costretta a vivere presso la struttura a causa delle numerose cure che deve ricevere.

Così conduce una vita molto diversa da quella dei suoi coetanei, la bambina trascorre molto tempo a letto, non può giocare e com’è normale che sia, si annoia. A farle compagnia, però, c’è la televisione con i suoi idoli del cuore Lui e Sofie, i protagonisti del film “Me contro te“. La piccola segue ogni spettacolo e ha più volte detto che desidererebbe moltissimo incontrarli.

L’ospedale allora ha deciso di intervenire in modo diretto per esaudire il sogno di questa bambina e regalarle un’emozione che per lei sarebbe unica. Un desiderio per farle vivere un momento di spensieratezza come dovrebbe essere per ogni bambino della sua età. L’ospedale Moscati ha provato a scrivere una nota, che ha poi divulgato, con la speranza che Lui e Sofie accettino l’invito:

“Cari Lui e Sofie mi chiamo G. ho 7 anni e sono una vostra fan. Seguo tutti i giorni le vostre avventure. Anche io, come voi, combatto contro il mio “signor S”: lui è forte ma io lo sono ancora di più. Grazie ai vostri giochi, ai vostri scherzi, alle vostre canzoni e ai cagnolini Kira e Ray mi torna il sorriso, e lui mi fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente lui è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei amici, di andare al cinema a vedere il vostro film, ma sono sempre a casa o in ospedale.

Qualcuno mi ha detto che potevo esprimere un desiderio… vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare un po’ e insieme a voi, sconfiggere il mio “signor S”!!! Ciao“.

La lettera è diventata virale in poco tempo, in tanti la stanno condividendo per fare eco e arrivare così ai due giovani youtuber.