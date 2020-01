Ancora un episodio di violenza a scuola. Uno studente di 16 anni dell’istituto professionale “Cristoforo Colombo” di Torre del Greco, nel Napoletano, sarebbe stato picchiato dal professore di informatica. Alla base dell’aggressione ci sarebbe l’utilizzo del cellulare in aula da parte dello studente.

Lo studente è finito in ospedale con una prognosi di 4 giorni per la rottura del labbro. Il 16enne ha sporto denuncia contro il prof. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre si attende di ascoltare la versione del professore. La vicenda è accaduta dinanzi agli altri studenti in classe. Il professore è attualmente indagato per l’abuso di mezzi di correzione.