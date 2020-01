0 Facebook Giulia De Lellis comunica ai follower il suo problema con l’acne: “Non dobbiamo vergognarci” Spettacolo 23 Gennaio 2020 18:17 Di redazione 2'

Ha fatto il boom di like e commenti una storia pubblicata da Giulia De Lellis in cui parla del suo problema con l’acne. La giovane influencer, divenuta famosa proprio postando video sui social in cui condivideva tutorial sul trucco e su tutti i problemi che le ragazze possano vivere con il make up o l’aspetto fisico, ha deciso di condividere con le sue “bimbe” la cura affrontata per i brufoli che ha in viso.

Che avesse problemi di pelle non era sfuggito agli occhi dei più attenti. Adesso la De Lellis, senza problemi, ha condiviso il suo volto con diversi segni dell’acne, probabilmente sapendo che è un problema condiviso da molte giovani. “Soffrire di acne non è una vergogna, passa c’è la soluzione“, inizia così la sua storia, in cui si fa portatrice di un messaggio rivolto praticamente a tutte le donne.

Poi ha spiegato come abbia deciso di curarsi e come stia cercando di risolvere il suo problema: “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia“. La De Lellis ha detto di aver seguito una dieta specifica per un mese, mangiando tutti alimenti senza lattosio. Poi ha voluto ascoltare un secondo consulto medico, che le ha spiegato come l’acne derivasse anche problemi di stress. All’inizio si era demoralizzata, ma poi ha capito che esistono problemi molto più gravi nella vita: “Ne soffrivo, ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza, ma i problemi sono altri“.

Inutile dire che il messaggio ha ricevuto moltissimo seguito dalle tante followers di Giulia, che come sempre hanno apprezzato la sua spontaneità, anche nel trattare il problema dell’acne.