0 Facebook Pascale, primo Istituto in Italia per la terapia a domicilio Arriva una rivoluzione nel percorso di cura oncologico. Le donne affette da tumore al seno potranno eseguire la terapia a a casa assistite da un medi Salute 23 Gennaio 2020 18:27 Di Marta Ricciardi 4'

Ancora una volta il Pascale si dimostra all’avanguardia per la cura e l’assistenza dei pazienti affetti da tumore. Quella messa in atto dall’Istituto Nazionale Tumori di Napoli è una vera e propria rivoluzione nel percorso di cura oncologico, poichè, per la prima volta in Italia, le donne affette da tumore al seno potranno eseguire la terapia a domicilio assistite da un medico. Il progetto, realizzato in memoria di Stefania Pisani, la quale si è sempre battuta per un percorso di cura che favorisca le donne attraverso l’Associazione “Noi ci siamo”.

Il programma, battezzato HERHOME, si rivolge alle pazienti con tumore Her2 positivo. Rita Maria e Marisa, rispettivamente 55 e 59 anni sono le prime due pazienti selezionate, le quali potranno effettuare per la prima volta in Italia, la terapia biologica antitumorale sottocutanea sul proprio divano di casa, assistite da un medico. Già in cura all’INT Pascale di Napoli per un tumore al seno, le due donne, hanno completato i cicli di chemioterapia e ora sono state selezionate insieme ad altre cento donne per un progetto targato Pascale e Roche, destinato a rivoluzionare i percorsi della cura oncologica.

Un programma per rendere più confortevole la terapia biologica antitumorale alle donne già costrette ad affrontare un momento difficile e senza stravolgere la vita di un’intera famiglia che, molto spesso, fa completo affidamento proprio su quella donna.

«Siamo davvero molto orgogliosi di essere i primi in Italia a poter dare alle nostre pazienti questa opportunità – spiega Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli​ ​ -​ Il programma HERHOME si inserisce perfettamente nell’obiettivo del Pascale di mettere a punto sempre più percorsi assistenziali che, pur mantenendo alta l’attenzione alla qualità e alla sicurezza, assicurino un’esperienza di cura più confortevole per i pazienti. Inoltre, favorisce il decongestionamento del Day Hospital dell’Istituto, sempre a vantaggio dei pazienti stessi. L’INT Pascale si conferma tra le più significative realtà sanitarie del Sud Italia in campo oncologico costituendo il Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle patologie neoplastiche».

Il programma è destinato alle pazienti con carcinoma mammario Her2 positivo non solo è gratuito, ma tutti gli appuntamenti sono programmati e di facile gestione ma anche perché il farmaco e tutto il necessario per la somministrazione è portato dal medico al domicilio della paziente, così come i rifiuti speciali sono smaltiti, sempre gratuitamente da una società specializzata. A gestire, dal punto di vista logistico ed operativo, il progetto è EGG Innovative Health Solutions.

«Questo progetto segna davvero una rivoluzione nell’approccio terapeutico della malattia oncologica – dice Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche Italia – perché dimostra come sia possibile mettere gli interessi dei pazienti concretamente al primo posto, anche se questo significa dover affrontare ostacoli burocratici ed organizzativi. Il Pascale e la Regione Campania, davanti a queste barriere, non si sono trincerati dietro l’alibi del ‘non si può fare’ ma si sono impegnati per trovare una soluzione. E’ uno splendido esempio di coerenza, perché non basta parlare dell’importanza della centralità del paziente, è necessario che alle buone intenzioni seguano i fatti altrimenti resta un inutile libro dei sogni. A Napoli con HERHOME la Sanità pubblica compie un primo passo in avanti importante. Ci auguriamo che questo modello possa essere ripreso anche in altre realtà e messo a disposizione di molte più donne».