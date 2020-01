0 Facebook 10 anni fa l’esordio di Insigne con il Napoli, la storia del calciatore con la maglia azzurra Cronaca 23 Gennaio 2020 17:22 Di redazione 4'

Era il 24 gennaio 2010, quando Lorenzo Insigne vestiva per prima volta la maglia del Napoli. Sono passati 10 anni da quando il futuro capitano della squadra azzurra, allora guidata da Walter Mazzarri, entrò in campo per pochi istanti, al posto di German Denis, nella gara di campionato contro il Livorno, la 21esima giornata allo stadio Armando Picchi.

I partenopei, quarti in classifica, vinsero quella partita per 2 a 0 con reti di Maggio e Cigarini. Quella di Insigne, 18enne, fu una sorta di passerella, con ingresso in campo al 94esimo minuto, pochi minuti prima del fischio finale, giusto il tempo di respirare l’aria nuova della Serie A, ma segno’ l’inizio di un’avventura che avrebbe portato il ragazzino a diventare uno dei calciatori-simbolo del club. Dopo l’unica presenza nel massimo campionato Insigne disputò il resto della della stagione in prestito alla Cavese, in Lega Pro. Poi un arrivò un periodo di netta crescita. Prima al Foggia, ancora in terza serie, e quindi al Pescara di Zeman, in serie B, la stagione dell’esplosione al fianco di Immobile e Verratti. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, originario di Frattamaggiore, Insigne ritrovo’ il suo pubblico nel 2012. Segno’ la prima rete in azzurro e nel massimo campionato il 16 settembre, nel match casalingo contro il Parma, fissando il risultato sul definitivo 3 a 1 dopo essere subentrato a Cavani.

Da allora lo “scugnizzo” partenopeo, stando ai dati Transfermarkt, ha collezionato con la maglia del Napoli 327 presenze siglando 84 gol e servendo 71 assist (28 partite con 10 gol e 2 assist in Champions League). Grazie alla sua capacita’ di coprire varie zone del campo, agendo in attacco sia da ala sinistra che da seconda punta o trequartista, Insigne e’ stato nell’ultimo decennio un riferimento per il gioco offensivo del Napoli con tutti gli allenatori che si sono seduti sulla panchina azzurra, da Mazzarri a Benitez, da Sarri ad Ancelotti e ora con il nuovo tecnico.

“Gattuso mi sta dando tantissima fiducia e per questo lo ringrazio molto“, ha dichiarato Insigne nei giorni scorsi dopo una doppietta in Coppa Italia al Perugia. Una settimana dopo ha siglato la rete della vittoria nei quarti contro la Lazio. Prestazioni che allontanano dubbi sulla sua capacita’ di essere decisivo per le sorti della squadra e contribuisce a migliorare un rapporto con la tifoseria troppo spesso controverso. Da trascinatore a punto interrogativo, Insigne è stato più volte fischiato, in periodi di prestazioni non convincenti ma anche di incertezze sul suo futuro, complici anche le voci sulle ambizioni contrattuali e un dialogo non semplice con la società.

“Lorenzo era sotto stress“, lo difese Sarri quando il pubblico lo fischiava per un ennesimo tiro a giro sbagliato in una delle sue fasi buie. Ma Insigne e’ stato bersaglio di fischi anche negli ultimi mesi, indicato come uno dei senatori responsabili dello scontro con il presidente De Laurentiis con conseguente fratture nello spogliatoio e crollo del rendimento della squadra. Nella sua seconda stagione Ancelotti lo ha spesso sostituito e anche lasciato fuori per scelta tecnica, come nella partita di Champions contro il Genk.

Ora, con Gattuso, titolare 7 volte su 7, un’opportunità per riconquistare la fiducia, quella in se stesso e quella del pubblico. “Da capitano – ha detto martedì dopo il successo contro la Lazio al San Paolo – voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo e hanno mantenuto la promessa di mantenerci dal primo minuto fino al 95esimo, cosi’ bisogna fare: soffrire tutti insieme e uscire da questo momento uniti“. E sulla crisi: “Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo. La partita di stasera dev’essere un inizio“. Oggi come 10 anni fa.