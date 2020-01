0 Facebook Francesca Fioretti e il ricordo commovente per Davide Astori Spettacolo 6 Gennaio 2020 18:29 Di redazione 1'

Sono passati quasi due anni da quel maledetto 4 marzo 2018. In quel giorno si fermò il calcio a causa della morte fulminante di Davide Astori, capitano e difensore della Fiorentina. La sua improvvisa scomparsa, dovuta ad uno scompenso cardiaco sopraggiunto nella notte, è ancora causa di lacrime e dolore.

Soprattutto per la compagna Francesca Fioretti che ha utilizzato i social per pubblicare un commovente ricordo del calciatore. Francesca è in viaggio nel Nord Europa e al fascino della vista dell’aurora boreale ha associato un affettuoso messaggio per Astori.

“Ci ha trovate“, queste le parole della modella pubblicate sui propri profili. Il plurale è stato d’obbligo in quanto il post è stato dedicato anche alla figlia: la piccola Vittoria.

IL POST SU INSTAGRAM –

SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate.