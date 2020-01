0 Facebook Avevano suonato al matrimonio di Tony Colombo, licenziati agenti della Penitenziaria Cronaca 21 Gennaio 2020 09:20 Di redazione 2'

Li è costato caro a 5 agenti della Polizia Penitenziaria partecipare al matrimonio del cantante neomelodico. Tra gli scandali che hanno riguardato le nozze di Tony Colombo e Tina Rispoli, c’è stata anche la questione che a suonare sarebbero stati alcuni trombettisti appartenenti alla banda musicale della Polizia Penitenziaria. Una vicenda che lo scorso 27 marzo aveva destato un certo imbarazzo per l’amministrazione penitenziaria.

I cinque musicisti che avevano partecipato alle nozze trash, così come sono state definite, sono stati licenziati poiché avrebbero causato un danno di immagine, facendo così venire meno quel rapporto fiduciario con il Corpo della Penitenziaria. La decisione è arrivata dopo 10 mesi dal noto matrimonio. Tutti e cinque gli agenti erano residenti in Campania e facevano parte della Banda Musicale del Corpo, che ha la sua sede a Portici.

Gli agenti furono immortalati in diversi video, si è scoperto così che anche loro avevano partecipato al matrimonio che ha fatto scandalo in città. Sembrerebbe che fossero stati contattati dietro compenso da un’agenzia che si occupa di eventi. A seguito della notizia che avevano partecipato alle nozze di Tony Colombo e Tina Rispoli come musicisti, erano stati sospesi dal Dap, che aveva avviato degli accertamento. Oggi è arrivata la notizia del licenziamento.