Momenti di tensione durante l’ultima puntata di Non è l’arena. Ospiti del programma di Massimo Giletti, Tony Colombo e Tina Rispoli, intervenuti per difendersi dalle accuse mediatiche secondo cui il cantante neomelodico e la moglie avrebbero rapporti con la criminalità organizzata.

Quando sono arrivati in studio, il led mostrava una sorta di albero genealogico di Tina Rispoli, a riprova delle parentele che la donna ha avuto con persone legate alla camorra, non ultimo il suo defunto ex marito, Gaetano Marino, boss morto ammazzato. Ma Tony Colombo non ci sta, alla vista di quell’immagine si è molto innervosito e ha minacciato Massimo Giletti di andar via se non avesse cambiato la grafica.

I toni si sono accesi, Colombo ha continuato a ribadire la sua posizione di incensurato, slegato da qualsiasi logica criminale: “Io non ci sto, io e mia moglie siamo incensurati, non abbiamo legami con la camorra, non possiamo andare in televisione a giustificarci“. Ma Giletti ha controbattuto, provandogli a spiegare che si parla dei loro legami con la camorra, poiché Tina è stata sposata con un boss. Ha spiegato al cantante di averli invitati per andare fino in fondo alla storia ed è in quel momento che il conduttore ha detto: “Se no faremmo come si fa da Barbara D’Urso, raccontiamo la storiella e tutto è rosa e fiori“.

Tony ha difeso immediatamente la conduttrice napoletana, spiegando a Giletti che è una grande professionista: “Barbara è un’amica, mi ha molto aiutato, io la stimo molto, è una grande professionista“. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo qualche minuto, quando il cantante si è calmato.

Il video di quel momento